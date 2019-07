Inbrekers aan de haal met cash geld uit Delhaize ADPW

04 juli 2019

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in warenhuis Delhaize in de Tiensestraat. De voordeur werd opengebroken en de inbrekers gingen recht naar de kassa’s. Daar braken ze twee geldlades open en gingen aan de haal met cash geld. Het gaat om enkele duizenden euro’s. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.