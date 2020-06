Inbrekers aan de haal met cash geld in Kessel-Lo JSL

12 juni 2020

In de nacht van donderdag op vrijdag werd er ingebroken in een huis in de Schoolbergenstraat in Kessel-Lo. Terwijl de bewoners sliepen boorden de inbrekers een gat in het raamkozijn van een raam aan de voorzijde. Zo konden ze de hendel van het raam openduwen en de woning betreden. Ze doorzochten de benedenverdieping en gingen aan de haal met cash geld. De bewoners merkten vrijdagochtend de inbraak op en verwittigden meteen de politie. Er werd proces-verbaal opgesteld maar van de daders was geen spoor meer.