Inbrekers aan de haal met bakfiets en gitaar

02 oktober 2020

14u05 0

Inbrekers hebben donderdagnacht toegeslagen in een garagebox op de Stadsvest in Wilsele. De dieven gingen ervandoor met een bakfiets en een gitaar. Hoe ze de garage hebben open gekregen, is niet duidelijk. Er werden geen braaksporen aangetroffen.