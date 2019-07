Inbrekers aan de haal met 3.000 euro bij Exotic World KAR

11 juli 2019

Buurtwinkel Exotic World in de Brusselsestraat is vaker het mikpunt van dieven en overvallers. Woensdagnacht was het opnieuw prijs. In het midden van de nacht forceerden drie mannen de poort van de winkel en kropen onder de poort naar binnen. Eén van hen bleef op wacht staan terwijl de twee anderen meteen naar de kassa’s gingen en twee kassa’s openbraken. Ze maakten zo’n 3.000 euro cash buit. Daarnaast hadden ze het ook gemunt op sigaretten en drank. Uit het bureel werd een portefeuille gestolen. De uitbater deed de ontdekking donderdagochtend. Er werd proces-verbaal opgesteld voor diefstal met braak.