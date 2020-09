Inbreker zit rustig iets te drinken in restaurant en probeert wat later ook in flat binnen te dringen JSL

20 september 2020

15u26 0 Leuven Een inbreker is in de nacht van zaterdag op zondag door een bewoner op heterdaad betrapt toen hij in de J.P. Minckelersstraat een schuifraam van een appartement op de eerste verdieping probeerde te forceren. Wellicht gaat het om dezelfde dader die eerder die nacht iets aan het drinken was in een restaurant waarin hij had ingebroken.

De verdachte was in de J.P. Minckelersstraat wellicht via buizen op het balkon geklauterd om in het appartement te raken. Toen de inbreker de bewoner opmerkte, sprong hij naar beneden en ging er snel vandoor. “De beschrijving van deze verdachte wijst ook in de richting van de persoon die door de patrouille werd aangetroffen na een zoekactie”, stelt politiewoordvoerder Vranckx.

“En mogelijk is dezelfde verdachte eerder die avond ook al betrapt geweest toen hij was binnengedrongen in een restaurant in de Sint-Maartensstraat. Daar trof een werknemer van de zaak, die rond 2 uur binnenkwam, de man aan terwijl hij iets aan het drinken was. Ook daar kon hij wegkomen door het op een lopen te zetten. De politie heeft voor elke inbraak een pv opgesteld en is een onderzoek opgestart.”