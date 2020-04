Inbreker spuwt in gezicht van agent: zes maanden cel KAR

20 april 2020

13u37 0 Leuven Een man afkomstig uit Slovakije heeft bij verstek zes maanden cel gekregen voor smaad, weerspannigheid en vernielingen in Leuven.

Miroslav B. probeerde op 26 mei 2018 in een studentenresidentie in Leuven in verschillende kamers binnen te geraken. De politie kon hem arresteren en bij zijn arrestatie gedroeg hij zich erg weerspannig. Tot hij in een cel werd geplaatst bleef de man tegenstribbelen. Een agent raakte daarbij gewond, een andere kreeg een fluim in het gezicht van B. Twee maanden later liep er een melding binnen van hotel Martin’s Klooster in Leuven. Aan het hotel werd een raam met traliewerk vernield. B. werd omstreeks 3 uur ’s nachts in de onmiddellijke omgeving opgepakt. De rechtbank linkte deze feiten ook aan de Slovaak. De man verbleef op dat ogenblik zestien maanden in ons land. In zijn thuisland kwam de man ook al in aanraking met politiediensten voor feiten van inbraak. De man werd veroordeeld tot zes maanden cel en 400 euro. B. daagde nooit op in de rechtbank.