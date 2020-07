Inbreker slaat twee keer toe in Den Beiaard: “Heel rare dief die precies scheel zag van de honger” Joris Smets Kim Aerts

13 juli 2020

12u23 1 Leuven Voorbije nacht is er opnieuw ingebroken in Den Beiaard aan het Ladeuzeplein in Leuven. In de nacht van woensdag op donderdag ging dezelfde inbreker aan de haal met cash geld en kledij, nu kwam hij terug om flessen sterke drank op te halen. “Het is een heel rare dief”, zegt eigenaar David Nijs. “Hij zag precies zo scheel van de honger dat hij het geld en de laptops heeft laten liggen.”

Opnieuw pech voor brasserie Den Beiaard aan het Ladeuzeplein: nadat er in de nacht van woensdag op donderdag werd ingebroken, kwam dezelfde dief voorbije nacht terug om nog een zak vol sterke drank op te halen. “Hij had die zak eigenlijk tijdens zijn eerste inbraak al klaargezet”, zegt eigenaar David Nijs. “Voorbije nacht heeft hij de achterdeur geforceerd om die zak met sterke drank te komen halen.” David heeft de beelden van de bewakingscamera vandaag op Facebook verspreid in de hoop de dader te kunnen vatten.

Tweede poging

Tijdens de eerste inbraak van bovenstaande dief werd er 500 euro cash geld gestolen uit de kassa, eten en wat kledij. “Het is een rare dief, wat moet hij nu met een steak en drie zakken koffiebonen?”, vraagt David zich af. “Op de beelden is te zien dat hij mijn laptop vastpakt maar niet mee neemt. Mijn kuisvrouw heeft hem toen betrapt waarop hij de benen nam. Deze ochtend om 6 uur was het opnieuw prijs en is hij de zak sterke drank komen halen die hij toen had klaar gezet. Bij mijn kuisvrouw zit de schrik er alleszins goed in, maar hopelijk blijft het hier nu bij en kan de dader snel gevat worden.”