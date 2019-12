Inbreker slaat toe terwijl bewoonster op zetel slaapt ADPW

04 december 2019

In een appartement op de Celestijnenlaan in Heverlee werd dinsdag overdag ingebroken. De inbreker forceerde de voordeur van het appartement en betrad de woning. De bewoonster van het appartement lag op dat moment op de zetel te slapen en de inbreker vertrok weer zonder iets te stelen. Toen ze wakker werd ontdekte ze dat er ingebroken was en verwittigde de politie. De politie kon de inbreker niet meer aantreffen maar stelde proces-verbaal op.