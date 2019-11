Inbreker slaat toe in twee boten ADPW

20 november 2019

12u12 0

Aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele werd er in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in twee boten die op de Vaart aangemeerd lagen. De inbreker sloeg telkens een raam in en kon zo de afgesloten boten betreden. Hij doorzocht alle ruimtes en ging op één boot aan de haal met een laptop en de inhoud van een kassa. In de andere boot maakte hij enkel voedingswaren buit. De politie werd verwittigd en stelde telkens een proces-verbaal op.