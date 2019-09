Inbreker op de vlucht door alarm KAR

26 september 2019

11u11 0

Een inbreker is in de nacht van dinsdag op woensdag van een kale reis teruggekeerd toen hij inbrak in een horecazaak op de Naamsesteenweg in Heverlee. De inbreker probeerde eerst de achterdeur in te beuken, maar toen dit niet lukte sloeg hij met een fles het glas van een raam in. Hij kroop naar binnen en begaf zich naar het magazijn. Toen het alarm in werking trad, zette hij het op een lopen. Er werd geen buitgemaakt. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.