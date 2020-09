Inbreker die whisky-cola drinkt tijdens inbraak in restaurant volgende maand voor rechter Kim Aerts

21 september 2020

18u40 1 Leuven De inbreker die tijdens zijn inbraak bij ’t Fonduehuisje in Leuven een whisky-cola dronk, is bij de kraag gevat.

De twintiger was zaterdagavond op dievenpad in Leuven. De politie kreeg verschillende meldingen binnen omdat de verdachte er die nacht al heel wat klimwerk had opzitten. Een bewoner van een appartement in de J.P. Minckelersstraat verwittigde de politie rond 4.20 uur omdat hij een man had betrapt die omhoog was geklommen en via het schuifraam op de eerste verdieping de flat wilde binnendringen. De verdachte sprong van het balkon toen hij werd betrapt. De politie trof enkele minuten later een man aan die aan zijn beschrijving voldeed terwijl die aan een balkon van een appartement in de Rijdende Artillerielaan bengelde.

Gestolen fiets

In zijn buurt stond een fiets die tussen 2 en 3 uur gestolen was uit de fietsenstalling in de Leopold Vanderkelenstraat. Op camerabeelden van de fietsdiefstal was de verdachte te zien. Hij kwam ook aan de fietsenstalling toe op een eerder gestolen fiets. Een man met dezelfde persoonsbeschrijving was rond 2.30 uur al betrapt door de zaalverantwoordelijke van ’t Fonduehuisje in de Sint-Maartensstraat. De indringer zou door een raam op kiepstand zijn binnengedrongen en dronk een flesje cola en whisky. Rond 4 uur werd ook al een man met dezelfde beschrijving betrapt in de Strijdersstraat terwijl hij een raam op kiepstand stond te forceren. De man was ter plaatse met een fiets die voldeed aan de beschrijving van de gestolen fiets. Na de vele meldingen konden agenten hem vatten. De 24-jarige zal zich begin oktober moeten verantwoorden voor twee fietsdiefstallen, twee inbraakpogingen en een inbraak.