Inbreker bijt in pink Bart Mertens

01 december 2019

14u30 0 Leuven Een medewerker van de Koptische kerk op de Diestsevest betrapte het voorbije weekend een inbreker. De dader liet zich niet zomaar inrekenen.

Samen met hulp van een andere persoon die in de kerk aanwezig was, kon de verdachte worden tegengehouden tot de politie ter plaatse kwam. Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot. De medewerker van de kerk werd door de indringer in de pink gebeten. De betrapte man werd opgesloten. Hij was duidelijk onder invloed van alcohol en drugs. In zijn zak werd nog een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. De man had geen geldige identiteitsdocumenten op zak en is wellicht illegaal in ons land. Hij werd opgesloten om te ontnuchteren. De dienst vreemdelingenzaken werd gecontacteerd.