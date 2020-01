Inbreker aan de haal met portefeuille en mobiele telefoons ADPW

13 januari 2020



In de Tweekleinewegenstraat in Leuven werd er in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een huis. De inbreker kon de woning betreden via een schuifraam aan de achterzijde. Hij maakte een portefeuille en drie mobiele telefoons buit. De politie werd de volgende dag verwittigd en kwam ter plaatse. Er werd proces-verbaal opgesteld.