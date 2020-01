Inbreker aan de haal met laptop en kledij ADPW

14 januari 2020

In een huis in de Tiensestraat in Leuven werd in de nacht van zondag op maandag ingebroken. De inbreker klom in de tuin van de woning en drong langs de achterdeur naar binnen. Hij ging aan de haal met een laptop en kledij. De politie werd verwittigd en stelde een proces-verbaal op.