Inbreker aan de haal met geld en zilverwerk

07 september 2020

11u54

In een appartement in de Brouwersstraat in Leuven is zondag overdag ingebroken in de berging. De eigenaar verwittigde de politie toen hij opmerkte dat de deur naar die ruimte op een kier stond. De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de deur opengebroken was. Het is onduidelijk wanneer de feiten juist gebeurden, maar de daders gingen aan de haal met juwelen en zilverwerk. De politie stelde proces-verbaal op.