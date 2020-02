Inbraken Kessel-Lo houden aan JSL

24 februari 2020

13u17 0 Leuven De politie van Leuven blijft de handen vol hebben met inbraken in deelgemeente Kessel-Lo. Het voorbije weekend was het opnieuw prijs. Vorige week gaf de politie nog een aantal tips mee voor inbraakpreventie.

Afgelopen weekend werd er ingebroken in een huis op de Trolieberg in Kessel-Lo. De inbrekers braken een raam open en gingen aan de haal met juwelen. Toen de bewoners na een weekendje weg terug thuiskwamen merkten ze op dat er ingebroken was. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op. Ook in de Heikneuterlaan in Kessel-Lo sloegen er afgelopen weekend inbrekers toe. Hier werd een raam op de eerste verdieping geforceerd. De inbrekers gingen aan de haal met een heuptas met buitenlands cash geld. De Leuvense politie stelde ter plaatse proces-verbaal op.