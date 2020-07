Inbraken in horecazaak en stadsdepot JSL

09 juli 2020

Onbekenden hebben woensdagnacht ingebroken in een horecazaak op het Ladeuzeplein. De daders gingen er vandoor met het wissselgeld uit de kassa en graaiden ook enkele flessen sterke drank mee. Dezelfde nacht is er ingebroken in een depot van de stad. Om binnen te raken sloegen de daders een raam stuk. Ze gingen er vandoor met een slijpmachine en een cirkelzaag.