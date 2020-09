Inbraken in café Den Optimist en Villa De Frit: politie pakt zeker twee daders op Joris Smets

23 september 2020

12u19 3 Leuven In de nacht van dinsdag op woensdag is er in zowel Villa De Frit als in café Den Optimist in Leuven ingebroken. Het zou om een dievenbende van vier personen gaan, waarvan er twee zijn opgepakt door de politie van Leuven. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak.

Voorbije nacht was het opnieuw prijs bij Villa De Frit. “Ze hebben een raam ingeslagen, maar zijn gelukkig niet binnengeraakt deze keer”, zucht Zaakvoerster Anabel Bobbaers (39). “Een buurtbewoner heeft meteen de politie gebeld en die waren snel ter plaatse. De inbrekers zijn over de daken gelopen en de politie heeft de hulp van de brandweer ingeroepen. Ze hebben zeker twee van de inbrekers kunnen oppakken.”

Een buurtbewoner bevestigt het verhaal. “Mijn terras kijkt uit over de Brouwersstraat”, vertelt ze. “Er was een inbraak gebeurd bij Villa De Frit en de politie kwam rond 4 uur ‘s nachts aanbellen. Er stonden een hele hoop agenten voor mijn deur en een van hen heeft 30 minuten op mijn terras gestaan. Een van de inbrekers had zich blijkbaar verscholen op een dak. Het zou om vier inbrekers in het totaal gaan, waarvan er twee zijn opgepakt door de politie. Er zou ook een schot gelost zijn, maar daar weet ik niet meer over.”

IPad

Dezelfde inbrekers sloegen bij café Den Optimist op de Vismarkt de ruit van een deur in. “Rond 4 uur ‘s nachts ging het alarm af”, klinkt het bij café Den Optimist. “De inbrekers hebben het raam van de voordeur ingeslagen en zijn langs daar binnengekomen. Ze zijn verschoten door het alarm en sloegen in paniek, waardoor ze snel een iPad hebben meegepakt en gaan lopen zijn. Rond 5 uur kregen we melding van de politie dat ze iemand opgepakt hadden. De iPad hebben we al terug gekregen. Heel goed werk van de politie dus.”

Het parket van Leuven onderzoekt de zaak verder.