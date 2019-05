Inbraakpoging op Herbert Hooverplein ADPW

29 mei 2019

Onbekenden hebben dinsdag tijdens de dag proberen inbreken in een appartement op de vijfde verdieping van een flatgebouw op het Herbert Hooverplein. Toen de bewoonster thuis kwam stelde ze vast dat ze niet meer binnen kon en dat het slot geforceerd was. Er kwam een slotenmaker aan te pas om de deur te openen. Uit verder onderzoek bleek dat de daders verschillende keren hadden geprobeerd de deur open te krijgen. Er waren tal van steeksporen zichtbaar. Ze slaagden er echter niet in de deur te openen en moesten afdruipen zonder buit.