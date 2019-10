Inbraakplaag teistert apothekers: derde nacht op rij prijs ADPW/KAR

25 oktober 2019

14u40 0 Leuven De Leuvense apothekers houden deze dagen hun hart vast. Voor de derde nacht op rij werd een inbraak in een apotheek vastgesteld. Ditmaal was Apotheek de Vaart aan de beurt. Om binnen te raken, hadden ze een raam stukgeslagen.

Marjolein Beckers van Apotheek de Vaart maakt nog een grapje als ze met de inbraak geconfronteerd wordt. “Het is een beetje koud, hé, met dat kapotte raam.” Grappig is het eigenlijk allerminst. Er zijn inbrekers aan het werk in het Leuvense met een duidelijke voorliefde voor apotheken. Marjolein hoopt dat de daders snel gevat worden. “Ik heb daar goede hoop op. De politie heeft bewakingsbeelden van mij gekregen. Daarop is te zien hoe één dader, zonder bivakmuts maar met pet en voor de rest donker gekleed, een ijzeren staaf gebruikt om het raam in te slaan. Dat gebeurde zo rond 2 uur ‘s nachts. Allicht stond er toen buiten nog een compagnon te wachten. Toen het alarm afging, is de man gaan lopen. Het leek mij alleszins geen professionele inbreker te zijn”, meent Marjolein.

In de nacht van woensdag op donderdag sloegen ze het raam van apotheek Multipharma op het Baron August de Becker Remyplein in. Vervolgens namen ze de inhoud van de kassa, niet meer dan zestig euro, mee. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De nacht voordien werd er ingebroken in een apotheek in de Parkstraat in het centrum van Leuven. De indringers raakten binnen langs de achterzijde van het pand. Ze gingen er vandoor met het wisselgeld dat in de kassa aanwezig was. “Het gaat om dezelfde modus operandi. Wij onderzoeken of het om dezelfde daders gaat”, bevestigt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Niet de eerste keer

Begin juli werden in Leuven op korte termijn ook al vier inbraken in apotheken vastgesteld. In de Diestsestraat werd toen nog ingebroken bij apotheek Raf Bex. Twee inbrekers forceerden de rolluiken van de zaak en konden zo naar binnen kruipen. Ze gingen aan de haal met de kassa. In een apotheek in de Gemeentestraat in Kessel-Lo werd toen ook ingebroken. Twee inbrekers forceerden een gedeeltelijk geopend raam op de gelijkvloerse verdieping aan de kant van de Kerkstraat. Ze klommen naar binnen om het pand te doorzoeken. Ondertussen bleef een derde kompaan buiten op de uitkijk staan. Ze gingen aan de haal met een gsm en 200 euro cash. Toen ze terug naar buiten klommen en wegliepen, werden ze opgemerkt door een buurman die de politie verwittigde. De Leuvense politie ging nog naar hen op zoek in de omgeving, maar kon het drietal niet meer aantreffen. Ook op het Baron August de Becker Remyplein werd er ingebroken in een apotheek. De inbrekers braken daar de schuifdeur open en konden zo het gebouw betreden. Heel de apotheek werd overhoop gehaald, maar ze maakten enkel wat kleingeld buit. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op. Bij een apotheker in de Leuvensestraat in Kessel-Lo slaagden inbrekers er toen in om een kluis open te slijpen. Ook bij de Oxfamwinkel in diezelfde straat werd toen ingebroken.