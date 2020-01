Inbraak zonder buit ADPW

17 januari 2020

18u32 0

In een woning in de Platte-Lostraat in Kessel-Lo werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De inbrekers braken een raam open aan de achterzijde van het huis en doorzochten de woning. Ze konden echter niets buitmaken. De volgende dag werd de inbraak ontdekt en werd de politie verwittigd.