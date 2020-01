Inbraak zonder buit ADPW

28 januari 2020

13u13

In de Wandelingenstraat in Leuven werd overdag de voordeur van een huis geforceerd. De inbrekers braken het slot open maar de woning werd niet doorzocht. De bewoner ontdekte ’s avonds dat de voordeur geforceerd was, maar er bleek niets verdwenen te zijn. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.