Inbraak zonder buit op nieuwjaarsnacht ADPW

02 januari 2020

14u05 0

In een huis in de Langendaallaan in Heverlee werd ingebroken tijdens de nieuwjaarsnacht. De inbrekers konden de verandadeur forceren maar maakten niets buit. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.