14 november 2019

15u42 0

Onbekenden hebben woensdag overdag ingebroken in een huis in de Idalaan in Heverlee. Toen de bewoners ’s avonds thuis kwamen, stelden ze vast dat een raam aan de achterkant van de woning was opengebroken. Verschillende kasten in het huis werden doorzocht. Ook aan de achterdeur was braakschade zichtbaar maar deze kon niet worden geopend. Er werd schijnbaar geen buit gemaakt.