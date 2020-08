Inbraak op studentenkoten JSL

03 augustus 2020

Zondagavond moest de politie twee keer langs gaan op een studentenkot om een inbraak vast te stellen. De bewoonsters die zondagavond op het studentenadres toekwamen, stelden allebei vast dat het cilinderslot van de deur werd geforceerd en het kot werd doorzocht. In geen van beide gevallen werd buit gemaakt. De feiten deden zich voor in studentenhuizen gelegen in de Parkstraat en de Bogaardenstraat.