Inbraak op Mechelsesteenweg ADPW

23 oktober 2019

15u36 0

Inbrekers hebben dinsdag overdag ingebroken in een woning op de Mechelsesteenweg. De indringers raakten makkelijk binnen door een schuifraam aan de achterzijde van de woning dat niet slotvast was. Om daar te geraken hadden ze wel over een afspanning en door enkele struiken moeten kruipen. Verschillende kasten in het huis werden doorzocht. De buit bestond uit enkele tientallen euro’s cash geld.