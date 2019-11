Inbraak op klaarlichte dag KAR

17 november 2019

Onbekenden hebben vrijdag tijdens de dag ingebroken in een woning in de Heikneuterlaan in Kessel-Lo. De bewoners stelden ’s avonds bij thuiskomst vast dat een achterdeur en binnendeur werden opengebroken. Verschillende kamers werden doorzocht. De buit bestond uit geld en juwelen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Er werd een proces-verbaal opgemaakt.