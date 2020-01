Inbraak op Diestsesteenweg ADPW

02 januari 2020

18u44 0

In de nieuwjaarsnacht werd er ingebroken in een huis op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De terrasdeur werd opengebroken en de woning werd doorzocht. De exacte buit moet nog bepaald worden. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.