Inbraak op bouwwerf JSL

18 juni 2020

09u55 0

Onbekenden hebben woensdagnacht ingebroken op een bouwwerf gelegen in de Willem Coosemansstraat in Kessel-Lo. Het betreft verschillende woningen in opbouw. De daders gingen er vandoor met elektriciteitskabels en enkele werktuigen waaronder een waterpas, hamer en beitel.