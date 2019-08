Inbraak in woning ADPW

20 augustus 2019

12u53

Onbekenden hebben maandagavond tijdens een korte afwezigheid van de bewoners ingebroken in een woning in de Werkhuizenstraat in Kessel-Lo. De indringers forceerden de voordeur om de woning te kunnen betreden en grondig te doorzoeken. De daders gingen er vandoor met enkele juwelen. Uit een buurtonderzoek bleek dat twee onbekende vijftigers rond de tijd van de inbraak op verschillende plaatsen hadden aangebeld met de vraag om financiële steun voor een project ten voordele van kinderen met kanker. Mogelijks zijn deze mannen bij de feiten betrokken en probeerden zij op deze manier te weten te komen waar er al dan niet iemand thuis was. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.