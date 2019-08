Inbraak in woning Bart Mertens

12u45 0 Leuven Onbekenden hebben ingebroken in een woning in de ‘s-Hertogenlaan.

De inbrekers forceerden de terrasdeur aan de achterzijde van het huis evenals de tussendeur tussen het terras en de woning. Verschillende kamers werden doorzocht. De inhoud van de kasten lag verspreid over de vloer. Het is niet bekend wat er werd gestolen. Een getuige merkte zaterdagnamiddag twee jonge meisjes op aan de oprit van de woning. Mogelijk hebben zij met de feiten te maken, maar de politie is nog bezig met het onderzoek.