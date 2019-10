Inbraak in woning op Diestsesteenweg ADPW

24 oktober 2019

Onbekenden hebben dinsdag tijdens de dag ingebroken in een woning op de Diestsesteenweg. De indringers forceerden een raam aan de achterkant van de woning en raakten via die weg binnen. Om daar te geraken moesten ze eerst over de tuinafsluiting klauteren. De woning werd vervolgens helemaal doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen en wat cash geld.