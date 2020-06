Inbraak in voedingsbedrijf JSL

22 juni 2020

In de nacht van zondag op maandag werd er ingebroken in een voedingsbedrijf op de Vaartdijk in Wijgmaal. De inbreker forceerde een raam aan de keukenruimte en doorzocht het bedrijf. Hij ging aan de haal met een geldlade met cash geld. Het alarm trad in werking en de politie werd verwittigd. Een getuige wist te vertellen dat hij één inbreker had zien vluchten vooraleer de politie ter plaatse was. Verschillende politieploegen gingen in de omgeving op zoek, maar de inbreker kon niet meer aangetroffen worden. Er werd proces-verbaal opgesteld door de Leuvense politie.