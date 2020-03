Inbraak in studio JSL

04 maart 2020

15u14 0

Er is ingebroken in een studio in de Brusselsestraat. Woensdagnamiddag betraden inbrekers het appartementsgebouw via de algemene toegangsdeur op het gelijkvloers zonder dat ze hiervoor braak moesten plegen. De verdachten forceerden vervolgens de deur van de studio en doorzochten deze helemaal. Er werden een Macbook Air, een horloge en verschillende juwelen ontvreemd.