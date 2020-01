Inbraak in studentenresidentie ADPW

28 januari 2020

13u09 0

In een studentenresidentie in de Sint-Annastraat in Leuven werd maandag overdag ingebroken. De inbrekers braken de sloten van verschillende studentkamers open en doorzochten de kamers. Het is nog niet geweten of er iets buitgemaakt werd. Andere bewoners ontdekten ’s avonds de inbraak en verwittigden de politie.