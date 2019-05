Inbraak in studentenkot in Heilige Geeststraat ADPW

28 mei 2019

14u27

In een studentenkot in de Heilige Geeststraat is een inbraak vastgesteld. De studente stelde bij aankomst op haar kot vast dat het cilinderslot van de deur van haar kot was afgebroken. De ruimte werd doorzocht, maar er was schijnbaar niets gestolen. Andere studentenkoten in hetzelfde gebouw werden ongemoeid gelaten.