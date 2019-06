Inbraak in Schorenshof ADPW

14 juni 2019

17u05

In een appartement in het Schorenshof in Wilsele werd vrijdagochtend ingebroken. Terwijl de bewoner afwezig was trapten onbekenden de voordeur in en drongen binnen. Heel het appartement werd doorzocht, maar de inbrekers maakten niets buit. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op.