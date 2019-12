Inbraak in schoenenwinkel ADPW

16 december 2019

20u05 1

In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken in een schoenenwinkel in de Diestsestraat in Leuven. De inbrekers kregen de voordeur open en doorzochten heel de winkel. Ze gingen aan de haal met een kleine hoeveelheid cash geld, een paar schoenen en 6 handtassen. De politie werd zondag verwittigd en stelde proces-verbaal op.