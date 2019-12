Inbraak in Rotspoelstraat ADPW

31 december 2019

In een woning in de Rotspoelstraat in Heverlee werd zaterdag ingebroken. De daders forceerden een schuifraam aan de achterzijde van het huis. De woning werd doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen. Uit een buurtonderzoek bleek dat een buurtbewoner na het invallen van de duisternis een onbekende man in een lange parka in de tuin van het slachtoffer had zien rondhangen.