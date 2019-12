Inbraak in Rerum Novarumlaan ADPW

23 december 2019

17u48 0

In de Rerum Novarumlaan werd er vrijdagavond ingebroken in een huis. De inbrekers braken een raam aan de zijkant van de woning open en doorzochten heel het huis. Ze gingen aan de haal met cash geld. De bewoners ontdekten de inbraak toen ze later die avond thuiskwamen. De politie werd verwittigd en er werd proces-verbaal opgesteld.