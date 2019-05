Inbraak in psycho-medisch centrum ADPW

27 mei 2019

Inbrekers hebben zondag in de loop van de dag ingebroken in de gebouwen van het psycho-medisch centrum in de Mechelsestraat. De indringers forceerden een raam dat op kiepstand stond en gingen er vandoor met een iPad en een portefeuille die ze daar aantroffen.