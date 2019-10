Inbraak in Pellenbergstraat ADPW

15 oktober 2019

14u40 1 Leuven In een huis in de Pellenbergstraat in Kessel-Lo werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken.

De inbrekers probeerden verschillende ramen en deuren te forceren en konden uiteindelijk via een raam op de eerste verdieping de woning betreden. Ook binnen waren verschillende deuren op slot, waarna de inbrekers deze deuren probeerden open te breken. De bewoonster werd wakker toen ze haar slaapkamerdeur aan het forceren waren. Ze begon te roepen en joeg daarmee de inbrekers op de vlucht. Het is nog niet geweten of ze iets buitgemaakt hebben. De buren hoorden het slachtoffer roepen en verwittigden de politie. Er werd in de buurt nog gezocht naar de daders, maar ze konden niet meer worden aangetroffen. De politie stelde proces-verbaal op.