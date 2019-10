Inbraak in Noormannenstraat ADPW

09 oktober 2019

12u53 1

In een huis in de Noormannenstraat werd in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De bewoners lagen te slapen toen inbrekers de benedenverdieping van de woning doorzochten. Ze gingen aan de haal met cash geld. De volgende ochtend merkten de bewoners op dat de voordeur op een kier stond. Ze verwittigden de politie en er werd proces-verbaal opgesteld.