Inbraak in nachtwinkel ADPW

21 juni 2019

16u28 1

In een nachtwinkel in de Diestsestraat werd in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De inbreker forceerde het rolluik van de winkel met een schroevendraaier, maar werd opgemerkt door een alerte buurtbewoner. De politie werd verwittigd en kwam ter plaatse. De man kon meteen ingerekend worden en werd ter beschikking gesteld van het parket. Er werd niets buitgemaakt, maar het rolluik werd wel zwaar beschadigd.