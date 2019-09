Inbraak in Leming ADPW

15 september 2019

14u11 0

Er werd ingebroken in een woning in de Leming in Kessel-Lo. Toen de bewoner zaterdagmiddag thuis kwam stelde hij vast dat een raam was stukgeslagen met een steen en de woning werd doorzocht. De inbrekers gingen er vandoor met een onbekend bedrag aan Britse ponden en een jas. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.