Inbraak in Kortrijksestraat

03 december 2019

20u50 0

Onbekenden hebben het voorbije weekend ingebroken in twee naburige woningen in de Kortrijksestraat in Kessel-Lo. Telkens werd aan raam aan de achterzijde van het huis beschadigd. Het is niet bekend of er buit werd gemaakt.