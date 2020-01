Inbraak in Hoegaardsestraat ADPW

27 januari 2020

10u13 0

In een woning in de Hoegaardsestraat in Leuven werd zaterdag tijdens de dag ingebroken. De achterdeur was opengebroken en de woonst werd doorzocht, maar er werd niets gestolen. Ook bij de buren werd geprobeerd om in te breken, maar daar raakten de daders niet binnen.