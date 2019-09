Inbraak in handelszaak ADPW

18 september 2019

Onbekende inbrekers hebben dinsdagnacht ingebroken in een handelszaak in de Brusselsestraat. De inbrekers slaagden er in binnen de dringen via het verluchtingsrooster. In het gebouw werd een deur van het bureau geforceerd en een kluis opengebroken. De daders gingen er vandoor met een onbekend bedrag aan geld. Om hun sporen te verdoezelen spoten ze een brandblusapparaat leeg. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.