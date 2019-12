Inbraak in Fazantenlaan ADPW

04 december 2019

In de Fazantenlaan in Kessel-Lo werd er dinsdagavond ingebroken in een appartement. De inbrekers klommen op het balkon en forceerden de achterdeur. Ze doorzochten heel de woning terwijl de bewoonster afwezig was, maar maakten niets buit. De politie werd in de loop van de nacht verwittigd en stelde proces-verbaal op.