Inbraak in Elfnovemberlaan ADPW

17 januari 2020

18u34 0

In een huis in de Elfnovemberlaan in Leuven werd donderdagavond ingebroken. De inbrekers konden een badkamerraam forceren en langs daar de woning betreden. Alle kasten werden doorzocht maar de buit is nog niet gekend. De bewoner ontdekte de inbraak toen ze later die avond terug thuiskwam. De politie werd verwittigd en stelde proces-verbaal op.